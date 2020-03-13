Ставрополь, , 15:56 — REGNUM Властям Ставрополья нужно принять все необходимые меры для организации безопасного отдыха туристов на курортах в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом 12 марта заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка в ходе состоявшегося в Ставрополе совещания по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Чайка отметил, что Ставрополье обладает всеми ресурсами, для того чтобы быть одним из крупнейших и востребованных курортов страны. Динамику в развитии туризма он назвал однозначно положительной — только за последний год приток отдыхающих вырос на 13%. Это свидетельствует о грамотном подходе к развитию ставропольских курортно-оздоровительных зон, считает полпред.

«Но, учитывая сегодняшнюю международную ситуацию с распространением коронавируса, прошу обратить отдельное внимание и принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нашим гражданам безопасный отдых», — сказал Чайка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ставрополья приняли решение отменить в крае в 2020 году все массовые мероприятия международного и межрегионального характера из-за коронавируса. При этом случаев заболевания этой инфекцией в регионе не выявлено.