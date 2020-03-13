Москва, , 15:51 — REGNUM «Богатые люди» люди рассказали писателю Захару Прилепину, что по их мнению ситуация с коронавирусом похожа на проверку. Об этом сам писатель заявил 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы видим во многом продуманные, а во многом хаотичные процессы. Сегодня в мире вокруг этой проблемы происходит сотни, тысячи, а завтра будут десятки тысячи разнородных прожектов, проектов, манипуляций и всего остального, — сказал Прилепин. — Одни опускают экономики целых стран, другие надевают маски и воруют людей, третьи зарабатывают на этих самых масках. Четвертые ловят хайп. Я обычно в таких моменты интересуюсь у очень богатых людей. Я наивно считаю, что они что-то знают. Я спросил, но они тоже не знают. Они сказали, что это в целом похоже на перезагрузку и проверку готовности мира к глобальным катастрофам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, семь человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, выписаны из российских больниц.