Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп заявил о низкой эффективности в США систем диагностики по вине федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что на протяжении десятков лет эти центры не прикладывали должных усилий, чтобы улучшить системы тестирования пациентов на различные болезни. Их меры в ситуации пандемии будут несвоевременны.

Он добавил, что в период его президентства произошли изменения в тест-системах, и потому диагностика скоро станет более эффективной. Это позволит лучше выявлять болезни, включая коронавирус нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним оценкам в США число предполагаемых и подтвержденных случаев коронавируса превышает 1,5 тыс. Скончались по меньшей мере 38 заболевших.

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