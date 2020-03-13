Москва, , 15:51 — REGNUM Авиакомпании готовы предоставить значительные послабления для своих клиентов в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 и вводят новые правила по возврату билетов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Авиакомпании заранее предлагают пассажирам бесплатное перебронирование, в том числе по невозвратным тарифам. Цель авиакомпаний — уменьшение количества возвратов билетов.

Основные правила для переноса сроков вылета одинаковы — планируемая поездка должна приходиться на период с марта по май. Отмечается, что перебронирование происходит бесплатно, а разницу в тарифах придется оплатить.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. К началу марта 2020 года общее число заболевших в мире достигло 89 тысяч человек.

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