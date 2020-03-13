Уфа, , 15:56 — REGNUM Более четырех миллионов рублей долга по зарплате выплатили работникам ООО «Трест жилищного хозяйства» после вмешательства прокуратуры в Уфе. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, предприятие не выплатило зарплату 212 работникам за декабрь прошлого года на общую сумму более четырех миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. В результате работодатель был оштрафован.

Кроме этого, прокурор потребовал через суд взыскать сумму задолженности.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

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