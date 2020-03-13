Элиста, , 15:50 — REGNUM Бывшему первому заместителю председателя правительства Республики Калмыкия — министру сельского хозяйства республики Петру Ланцанову не удалось обжаловать вынесенное ранее решение Элистинского городского суда, которое обязывает его возместить государству 25 млн рублей. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В декабре 2019 года Элистинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора республики к бывшему первому вице-премьеру республики о возмещении ущерба в размере свыше 25 млн рублей.

Защита Ланцанова обжаловала это решение в апелляционном порядке. 11 марта Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия рассмотрела апелляционную жалобу и приняла решение отклонить его как не обоснованную, решение городского суда оставлено без изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Ланцанов был осужден по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве на восемь лет колонии.

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