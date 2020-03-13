Сеул, , 15:55 — REGNUM В Южной Корее продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом среди иностранцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

По их словам, 13 марта вирус был обнаружен у гражданки Франции.

Известно, что девушка старше 20 лет прибыла в международный аэропорт Инчхон 9 марта, однако 11 марта почувствовала недомогание, а 12 марта получила известия о том, что коронавирусом заразился один из ее родственников, и сразу же обратилась в больницу.

Отмечается, что южнокореец, находившийся в тесном контакте с француженкой, в настоящее время находится в карантине.

Ранее, 12 марта вирус был обнаружен у гражданина Польши, прибывшего в Южную Корею 9 марта.