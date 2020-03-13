Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 13 марта, рассказал подробности о трёх новых случаев коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в Вильнюсе вирус диагностирован у гражданки Испании, в Каунасе у мужчины, который находился в Италии на горнолыжном курорте, в Клайпеде — у гражданки Литвы, которая вернулась с испанского Тенерифе.

«Хорошая новость та, что это всё «привозные» случаи и мы пока не вступили в так называемую вторую фразу, когда вирус передаётся внутри страны», — сказал Верига.

В Литве в общей сложности диагностировано 6 случаев коронавируса. В стране введён режим чрезвычайной ситуации, приостановлен учебный процесс, запрещены все собрания.