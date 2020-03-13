Кишинёв, , 15:49 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон предупредил молдавских гастарбайтеров, в первую очередь из Италии, что большинство из них не смогут в ближайшее время вернуться домой. Как передает ИА REGNUM, он объяснил это тем, что многие страны закрыли границы и не впускают людей.

«Не потому, что мы не принимаем, а потому что по дороге домой уже введены карантинные меры, — пояснил глава государства. — Поэтому хочу еще обратиться к гражданам Молдовы. Не рискуйте отправляться в дорогу с семьей, потому что можете остаться в карантинных зонах на две-три недели или на месяц. И Пасху встретите где-нибудь на границе Румынии, Австрии, Венгрии или Польши. Оставайтесь дома там, где находитесь, пока это всё не закончится».

По его словам, ограничения и сложный период продлятся полтора-два месяца, потом ситуация постепенно нормализуется.

Додон подчеркнул, что соседние с Молдавией Румыния и Украина уже закрыли свои границы, так что Молдавии дополнительно закрывать границы не надо.

Напомним, Молдавия ранее прервала воздушное сообщение с Италией. С 13 марта прекращается сообщение с Испанией и Францией, а с 15 марта со всеми европейскими странами к западу от Молдавии.

В Молдавии, напомним, до сих пор подтверждено шесть случаев коронавируса COVID-19. Все заболевшие приехали из Италии, где находятся несколько сотен тысяч молдавских гастарбайтеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия прекращает воздушное сообщение со странами ЕС