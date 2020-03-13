Кострома, , 15:47 — REGNUM Председатель Правительства России Михаил Мишустин был шокирован состоянием гинекологического отделения первой окружной больницы Костромы и пообещал выделить средства для реконструкции.

Михаил Мишустин посетил окружную больницу в Костроме Фото администрации Костромской области

Посещение лечебного учреждения состоялось в рамках рабочей поездки премьера в Ярославскую и Костромскую область. В гинекологическом отделении, которое находится в здании бывшего кожевенного завода, Михаил Мишустин даже забрался на чердак. Увиденное поразило главу российского правительства:

«Это не просто грустно. Это недопустимо. Наводит мысли о чём угодно, только не о счастливом материнстве».

Состояние больницы объясняется нехваткой средств областного бюджета. В разговоре с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым глава правительства обещал помочь региону.

«Мы решение уже приняли. Договорились, что на проектно-сметную документацию уже сейчас выделим деньги в объеме 200 миллионов рублей. Выделим на то, чтобы сделать пристройку».

В настоящее время подразделение окружной больницы, обслуживающее 195 тысяч местных жительниц, размещается в памятнике архитектуры 1760 года постройки. Власти подготовили проект, по которому отделение переедет в просторную пристройку, расположенную рядом с лечебно-административным корпусом больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин прибыл в Кострому для встречи с медиками и губернатором