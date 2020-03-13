Оренбург, , 15:54 — REGNUM Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное заключение в оренбургской колонии, направил прошение о помиловании. Документы по этому вопросу переданы губернатору Оренбургской области Денису Паслеру, сообщил председатель региональной комиссии по вопросам помилования Александр Колотов.

Напомним, к пожизненному заключению Амиров, руководивший Махачкалой в 1998—2013 годы, был приговорен в августе 2015 года. Он признан виновным в подготовке к совершению теракта, организации убийства следователя и незаконном обороте оружия.

Наказание экс-чиновник отбывает в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, которую называют одной из самых жестких тюрем в России. Отметим, что после нескольких покушений на его жизнь бывший мэр столицы Дагестана является инвалидом-колясочником.

«Ходатайство Амирова поступило в комиссию по вопросам помилования на территории Оренбургской области и было рассмотрено. <…> Решение комиссии в отношении осужденного было направлено губернатору Оренбургской области для дальнейшего рассмотрения. Обращения граждан и организаций в отношении Амирова были приложены к указанным материалам», — цитирует Колотова ТАСС.

Он при этом не уточнил, когда было подано ходатайство и какое решение было принято областной комиссией по вопросам помилования.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина к главе государства с просьбой помиловать Амирова обратилась главный редактор журнала «Директор школы, гимназии, лицея» Светлана Дробышева. Российский лидер в ответ сообщил, что с подобными просьбами к нему обращались и ранее, и пообещал подумать над этим вопросом.

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