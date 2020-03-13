Дакар, , 15:52 — REGNUM Президент Сенегала Маки Салл пообещал увеличить штрафы за контрабанду и незаконную вырубку леса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление главы государства.

Он назвал незаконную торговлю древесиной «катастрофой», которая «уничтожает наши леса, разрушает биологическое разнообразие и ставит под угрозу условия жизни нашего населения».

Салл выступал через несколько дней после того, как расследование BBC Africa Eye показало, что, хотя вырубка или экспорт розового дерева в Сенегале незаконен, деревья вырубаются с угрожающей скоростью.

Расследование показало, что деревья вывозились из лесов в южном регионе Казаманс и контрабандным путем доставлялись через порт в Гамбии вплоть до Китая.

Министр иностранных дел Сенегала Амаду Ба добавил, что «большое количество» древесины уже изъято и хранится на границе двух стран.

Обе страны договорились проводить совместное патрулирование для выявления случаев контрабанды, подчеркнул он.