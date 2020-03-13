Париж, , 15:44 — REGNUM Закрытие школ, запланированное во Франции, продлится «не менее 15 дней». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр здравоохранения страны.

«Мы закрываем школы и продолжительность закрытия учебных заведений будет как можно короче. Мы хотим остановить масштабное национальное распространение эпидемии», — заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, настаивая на том, что решение было принято после встречи с экспертами в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, детские сады, школы, колледжи и университеты во Франции будут закрыты 16 марта 2020 года.

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