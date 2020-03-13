Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM Заявки Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» первыми среди российских городов-кандидатов переданы Российской академии наук для экспертизы исторических обоснований и документов.

Обращения местных властей и жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 12 марта были поддержаны региональным правительством и областным Закосбранием. По словам губернатора Евгения Куйвашева, это очень важный шаг по сбережению исторической памяти и увековечению трудового подвига земляков-уральцев.

Отметим, в соответствии с законом заявка на присвоение городу почетного звания должна сопровождаться экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим историческую обоснованность возможного принятия такого решения.

Как рассказал вице-губернатор Сергей Биднько, Свердловская область первой среди всех регионов направила академикам собранные документы на рассмотрение.

«В экспертное управление Российской академии наук сегодня были переданы три больших пакета документов, где собраны необходимые нормативно — правовые акты и исторические справки, а также тысячи сопроводительных электронных документов: копии обращений граждан и предприятий, архивные свидетельства о трудовых свержениях, копии наградных документов, которые были найдены муниципалитетами в архивах, городских музеях и музеях предприятий», — рассказал Сергей Бидонько.

По его словам, в ходе формирования заявок уральцы уже вели предварительные консультации с представителями академической науки. Поэтому областные власти рассчитывают на то, что проверка не займет большого количества времени.

После получения положительного заключения заявки на присвоение звания будут направлены в оргкомитет «Победа» для утверждения президентом России.

Напомним, 1 марта 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести». Ожидается, что первые звания российским городам будут присвоены уже к 1 мая текущего года