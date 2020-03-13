Радужный, Владимирская область, , 15:42 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выразил соболезнования семье девятилетней девочки из города Радужный, которая скончалась в машине скорой помощи. Об этом он написал на ствоей странице в соцсети.

«Трагическая гибель 9-летней девочки в Радужном болью отозвалась в сердцах всех жителей области. Невозможно остаться к такому равнодушным, быть в стороне. Произошло то, что трудно принять: дети не должны умирать. Всей душой соболезную семье, понесшей утрату. Поручил департаменту здравоохранения оказать следователям максимальное содействие в выяснении причин трагедии», — написал Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело. Причина смерти девочки пока не установлена. Известно, что 5 марта ей поставили диагноз «ОРВИ», и 7 марта её состояние ухудшилось настолько, что родители вызвали бригаду скорой помощи. Девочку решили госпитализировать, но она потеряла сознание по дороге в машине и в больнице её пытались реанимировать, но безуспешно.

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