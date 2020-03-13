Москва, , 15:41 — REGNUM Власти Чешской Республики из-за угрозы распространения коронавируса с 16 марта 2020 года закрывают въезд для всех иностранных граждан, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Исключения составляют граждане, имеющих вид на жительство. С 13 марта в стране введен режим ЧС, а чешские консульства приостановили прием документов на визы.

Также в Чехии ограничивается работа спорплощадок, бассейнов, розничных рынков и т. д. На какое время вводятся запретительные меры, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением коронавируса по миру все больше стран запрещают въезд гражданам Южной Кореи.

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