Грозный, , 15:41 — REGNUM В Чечне находятся под наблюдением из-за коронавируса семь человек, прибывшие недавно из-за границы. Инфекция у них пока не выявлена. Об этом сообщила министру здравоохранения республики Эльхану Сулейманову главный внештатный эпидемиолог Чечни Асият Муртазалиева, пишет пресс-служба главы и правительства региона.

По ее словам, трое из находящихся на карантине, вернулись из Италии на прошлой неделе. Четверо прибыли вчера, 12 марта, из Южной Кореи. Тест на коронавирус у пяти наблюдаемых дал отрицательные результаты. Анализы еще двоих человек, которые прибыли позже, обрабатываются.

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По словам главы минздрава случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Чечне нет. Успокоил жителей региона и глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав население соблюдать меры гигиены и воздержаться от «участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях».

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