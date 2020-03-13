Киев, , 15:40 — REGNUM Мэрия Киева уже заказала 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на коронавирус, заявил мэр города Виталий Кличко 13 марта в эфире одной из радиостанций страны.

По его словам, 100 тысяч быстрых тестов скоро будут в столице Украины — «чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости».

Сейчас в распоряжении властей Киева есть 5 тыс. таких тестов.

«Лучше не допустить пожара, чем потом его тушить. В Киеве случаев коронавирусной болезни пока нет, но город в принципе готов к возможному началу эпидемии», — подчеркнул градоначальник.

ИА REGNUM напоминает, что официально на Украине зафиксированы три случая заболевания коронавирусом, проверено на инфекцию было в общей сложности порядка 50 человек.