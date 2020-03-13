Москва, , 15:47 — REGNUM Семь человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, выписаны из российских больниц. Об этом говорится в опубликованном 13 марта сообщении Минздрава России.

Отмечается, что по выздоровлению выписаны двое китайских граждан и один российский гражданин. Ранее из больниц отпустили троих граждан России и одного гражданина Италии, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

В Минздраве указали также, что всего в стране зафиксировано 34 случая коронавируса. При этом 31 гражданин России вернулся с вирусом из-за рубежа. Коронавирус выявили у двух китайских граждан и одного итальянца.