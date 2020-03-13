Севастополь, , 15:37 — REGNUM Севастопольские управляющие компании плохо подготовились к отопительному сезону, в северных регионах подобное отношение к работе было бы катастрофическим. Об этом журналистам рассказал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«В этом году огромное количество обращений граждан поступило в рамках отопительного сезона. Он хоть и короткий, но я недоволен тем, как управляющие компании подготовились к отопительному сезону и провели все необходимые процедуры. Если бы мы были не в Севастополе, на юге, а где-нибудь в Сибири, подобное отношение к работе было бы катастрофическим. Здесь, конечно, меньшие последствия. Но если люди оплачивают услугу, они должны её получать», — отметил и.о. губернатора.

Он также обратил внимание Госжилнадзора на недопущение формального подхода при подписании паспортов готовности многоквартирных домов к зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в департаменте городского хозяйства Севастополя сообщили, что в городе готовы к зиме две трети многоквартирных домов, подписано 1889 актов из 2382.

Об этом: В Севастополе подготовили к зиме две трети домов