Севастополь, 13 марта 2020, 15:37 — REGNUM Севастопольские управляющие компании плохо подготовились к отопительному сезону, в северных регионах подобное отношение к работе было бы катастрофическим. Об этом журналистам рассказал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Он также обратил внимание Госжилнадзора на недопущение формального подхода при подписании паспортов готовности многоквартирных домов к зиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в департаменте городского хозяйства Севастополя сообщили, что в городе готовы к зиме две трети многоквартирных домов, подписано 1889 актов из 2382.