Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Условия, в которых проходит многолетняя «реставрация» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, счел вандализмом вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Реставрационные работы начались еще в 2012 году, но до сих пор не закончены. Ранее петербургские власти заявляли, что не могут заставить Министерство культуры действовать быстрее.

«Это исторический объект, это облик города, и состояние, в котором находится объект, — это стыд. Нужно, во-первых, разобраться, почему это произошло, потому что с 2012 года этот объект должен был быть реконструирован, и прогнозным сроком ввода в эксплуатацию был 2017 год. Сейчас 2020 год, и каким образом велись работы — мы внутри посмотрели сейчас — это просто вандализм какой-то», — цитирует Чернышенко ТАСС.

О невозможности повлиять на министерство культуры ранее заявлял глава комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП) Петербурга Сергей Макаров. Здание находится в федеральной собственности, и заказчиком реставрации является дирекция Минкультуры на Северо-Западе. Сейчас контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут, но требуется корректировка проекта. Первый госконтракт был заключен еще в 2014 году с компанией «Балтстрой», но затем петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, контролирующего компанию, арестовали. Подрядчик сменился в 2017 году на компанию «Меандр», но это не помогло, в конце июня прошлого года контракт вновь расторгли.

«Сейчас работы там не ведутся, это точно так же нас беспокоит, но повлиять на министерство культуры мы не имеем возможности», — сокрушался Макаров.

Теперь вице-премьер Чернышенко заявил, что ждет «от министерства четкого плана».

«Если нужно дополнительное финансирование, будем решать этот вопрос, берем на контроль. Мы с губернатором [Петербурга Александром Бегловым] с определенной периодичностью — не реже, чем раз в месяц — будем появляться на площадке и смотреть, как идут работы», — обещал он.

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