Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Американская компания Jeep отзывает в Соединенных Штатах 29 тыс. 818 внедорожников Jeep Wrangler и 3 тыс. 419 пикапов Gladiator. Об этом говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отзыв касается моделей с МКПП, которые были реализованы в США. Причиной отзыва стало то, что температура сцепления на этих машинах может составлять 1100 градусов, что может привести к возгоранию авто.

Данная проблема была зафиксирована еще месяц назад, когда в ходе испытаний выяснилось, что диск сцепления перегревается от трения и это вызывает растрескивание и поломку корпуса коробки передач.

При этом неисправность может быть в МКПП, которые были произведены с 23 августа 2017 года по 13 февраля 2020 года. Они устанавливались на внедорожники Jeep Wrangler и пикапы Gladiator.

Напомним, в январе в России подорожала половина моделей Jeep из шести, представленных на российском авторынке.

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