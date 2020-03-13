Уфа, , 14:57 — REGNUM Мобильный пункт судебных приставов открылся в аэропорту Уфы. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы аэропорта, мобильный пункт открылся в терминале 1. Здесь граждане смогут проверить информацию о имеющейся задолженности. Кроме этого, судебные приставы будут консультировать граждан о способах ее погашения.

Отмечается, что в 2019 году более 390 тысяч жителей Башкирии были ограничены в праве выезда за границу из-за неуплаты долга.

А в 2020 году статус «невыездной» получили более 62 тысяч местных жителей, при этом в отношении более 143 тысяч жителей продолжают действовать запреты на выезд за границу, которое судебные приставы вынесли в прошлом году.

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