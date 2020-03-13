Нейпьидо, , 14:56 — REGNUM Правительство Мьянмы ввело запрет на все массовые мероприятия, в том числе и предстоящий общенародный Водный фестиваль, об этом 13 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Несмотря на то, что в стране до сих пор не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом, власти страны решили минимизировать риски.

Запрет также коснется традиционного Водного фестиваля, проводимого в стране с 13 по 16 апреля, знаменующего собой бирманский Новый год. Запрет на массовые мероприятия продлится до конца апреля.

Напомним, вспышка коронавируса была обнаружена в декабре 2019 года в китайском Ухане, число погибших от инфекции приближается к 5 тыс. человек. Свыше 120 тыс. человек заразились.

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