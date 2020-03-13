Астрахань, , 14:40 — REGNUM В Астраханской области с начала года в частном жилом секторе произошло 79 пожаров, в которых погибли 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Причинами пожаров становились неосторожное обращение с огнем, курение в постели, несоблюдение правил при обогреве жилых помещений печами и электроприборами. Осложняют ситуацию склады мусора и строительных материалов, захламлённые пути эвакуации.

Спасатели, полиция и коммунальные службы провели совместные рейды во всех районах областного центра. В первую очередь посетили дома, где проживают многодетные семьи и люди преклонного возраста, и установили им дымовые пожарные извещатели. Домовладельцев проинструктировали по технике безопасности при использовании электроприборов и отопительных печей.