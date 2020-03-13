Киев, , 14:43 — REGNUM Украинские пограничники закрыли въезд российскому журналисту, сообщила 13 марта пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства, мужчина пребывал на Украине с частной целью и улетал через аэропорт «Борисполь». В ходе беседы с пограничниками он признал, что посещал Крым в 2018 году, что считается на Украине нарушением закона.

Журналисту закрыли въезд на Украину на три года, сказано в сообщении.

По данным СМИ, речь идёт о журналисте НТВ Алексее Петрушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину не пустили члена партии «Единая Россия». Пограничникам не понравилось, что мужчина награждён медалью «За возвращение Крыма».

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения соответствующего референдума. Украина отрицает волю жителей полуострова и продолжает считать Крым своей территорией.