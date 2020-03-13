Иваново, , 14:37 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории Ивановской области и Иваново 14 марта, сообщила пресс-служба администрации города.

Оперативный прогноз распространило регионального ГУ МЧС. На субботу, 14 марта, в регионе и областном центре прогнозируется облачная погода, возможны умеренный снег или дождь.

«Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с. Ночью по области — 3˚С…+2˚С. Днем по области +0˚С…+5˚С», — уточнили в ведомстве.

Жителям региона напоминают также о правилах безопасности при сильном ветре — в частности, необходимости избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, рекламных щитов.