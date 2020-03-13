Уфа, 13 марта 2020, 14:36 — REGNUM Информацию СМИ о госпитализации 14-летней школьницы с подозрением на коронавирус опроверг министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Об сообщает «Башинформ».
По словам Максима Забелина, обращений детей из-за плохого самочувствия и подозрений на коронавирус не поступало и никакой госпитализации не было.
Ранее сообщалось о том, что 14-летнюю девочку, вернувшуюся из Франции, госпитализировали в Уфе с подозрением на коронавирус.
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