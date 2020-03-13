Магнитогорск, Челябинская область, , 14:30 — REGNUM В Челябинской области 21-летняя гражданка Казахстана арестована за торговлю наркотиками. При ней нашли 22 свёртка с героином, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

9 марта в Магнитогорске она купила героин и расфасовала его в 27 свёртков. Пять разложила в виде закладок. Остальное у неё нашли полицейские. Общий вес изъятого превысил 68 граммов.

Вину в преступлении казахстанка целиком признала. При этом ранее она привлекалась к уголовной ответственности восемь раз. Из мест лишения свободы освободилась в январе 2019 года, а в октябре снова попалась, но была осуждена условно.