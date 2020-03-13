Ирвайн, США, , 14:27 — REGNUM В многопользовательском шутере Overwatch стартовало новое временное событие. Об этом разработчики проекта рассказали на своём официальном сайте 12 марта.

Событие «Архивы Overwatch» уже доступно и продлится до 2 апреля 2020 года. В ходе его проведения геймерам будут доступны кооперативные сюжетные задания, облики на героев и особые испытания, которые ранее уже появлялись в игре.

Напомним, Overwatch — это соревновательный шутер от компании Blizzard Entertainment. В нём игроки управляют уникальные персонажами со своими особыми способностями.

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