Ташкент, , 14:26 — REGNUM Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили против жителя Ташкента, который незаконно присвоил $684 719 за продажу мобильных телефонов. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Ташкента.

В ОВД Юнусабадского района обратился 30-летний мужчина, который пожаловался на своего 43-летнего знакомого. Под предлогом организации совместного бизнеса злоумышленник взял у потерпевшего 5788 мобильных телефонов и продал их. Вырученные деньги подозреваемый присвоил себе.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале против сотрудников компании AvtoRental в Узбекистане возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», а руководителей объявили в розыск.

Компания предлагала купить автомобили в рассрочку без процентов. Сотрудники собрали с клиентов 2,5 млрд сумов ($263 тыс.), но автомобили так и не поставили.

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