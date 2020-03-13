Нью-Йорк, США, , 14:25 — REGNUM У филиппинского дипломата при Организации Объединенных Наций (ООН) обнаружили коронавирус, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что в последний раз дипломат посещал офисом ООН в Нью-Йорке 9 марта. На следующий день у женщины-дипломата появились симптомы. Это первый случай коронавируса, который зафиксирован в штаб-квартире ООН.

«Сегодня у дипломата обнаружили положительный результат на коронавирус. Филиппинская миссия заблокирована, а весь персонал отправлен на карантин», — говорится в письме дипломатического представительства Филиппин при ООН.

В настоящее время власти Филиппин подтвердили 52 случая заражения коронавирусом в стране. Пять человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте пройдет тест на коронавирус после того, как члены кабинета, возможно, подверглись воздействию вируса COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Дутерте пройдет тест на коронавирус