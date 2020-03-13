Белгород, , 14:28 — REGNUM Два тайника нашли в автобусе, следовавшем с Украины, сотрудники Белгородской таможни, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления. Водитель пытался провезти в Россию разнообразные товары на общую стоимость около 400 тысяч рублей.

Автобус остановили для таможенно-пограничного контроля на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка под Белгородом. Один тайник располагался в месте установки топливного бака, другой — под полом в салоне. Водитель пытался ввезти в Россию рамки для икон и автозапчасти.

За сокрытие товаров в отношении водителя автобуса возбуждено дело об административном правонарушении.