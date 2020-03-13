Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Шутер по мотивам Super Mario Bros., созданный энтузиастом Шоном Нунаном, уже доступен для бесплатного скачивания. Об этом 13 марта сообщает «Игромания».

Пока доступна только демоверсия проекта. В нём геймерам необходимо пройти первый уровень оригинальной Super Mario Bros., стреляя во врагов и собирая монетки.

Напомним, проект Шона Нунана называется Super Mario FPS. Мнение компании Nintendo относительно необычной разработки пока не сообщается — возможно она запретит дальнейшую работу над игрой.

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