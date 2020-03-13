Тверь, , 14:20 — REGNUM Ураганный циклон набирает силу и движется в сторону восточных территорий Тверской области. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе компании «Россети».

В связи со сложной погодной обстановкой в регионе усиливают группировку энергетиков для ликвидации последствий стихии.

В настоящее время в ряде районов региона уже ведутся аварийно-восстановительные работы — в них задействована 141 бригада.

В Ржевский район направлено дополнительно пять бригад от «Владимирэнерго». В связи с ожидаемым ухудшением в Торжокском районе туда направлено девять бригад «Тамбовэнерго», часть специалистов также планируется задействовать в восстановительных работах в случае осложнения обстановки в Калининском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 марта в Тверской области было нарушено энергоснабжение в ряде районов региона. В филиале «Россети Центр Тверьэнерго» введен особый режим работы.

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