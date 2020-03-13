Омск, , 14:18 — REGNUM В Омске в ближайшие сутки ожидаются сильный ветер и мокрый снег, сообщили ИА REGNUM 13 марта в мэрии города.

Непогода придёт 14 марта. В этот день в регионе прогнозируются мокрый снег и дождь. Ветер усилится до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +1…-4 С°, днём 14 марта — поднимется до +2…+7 С°.

При этом осадки будут обильными. «Подобная тенденция сохранится в городе и в воскресенье, 15 марта», — говорится в сообщении мэрии.

Омичей и гостей города просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается в Свердловской области 14 марта.

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