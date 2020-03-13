Хартум, , 14:16 — REGNUM В Судане зафиксирована первая смерть от коронавиурса, сообщает 13 марта Al Jazeera.

По данным телеканала, мужчина проходил обследование на коронавирус три недели назад после возвращения из ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южного Судана направило запрос в ООН о приостановке ротации южнокорейского подразделения Hanbit Unit в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Читайте подробнее: Власти Южного Судана призвали отложить ротацию подразделения Hanbit Unit