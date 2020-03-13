Астрахань, , 14:16 — REGNUM В Ленинском районе Астрахани земельный участок вдоль ограждения очистных сооружений МУП «Астрводоканал» на Комсомольской набережной полностью освободили от незаконных гаражей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

На участке располагалось 86 незаконно установленных металлических гаражей. Администрация района планирует благоустроить и озеленить освободившуюся территорию.

Ранее незаконно установленные гаражи убрали у жилых домов на улице 8-й Железнодорожной. Часть добровольно демонтировали сами владельцы, часть снесла администрация — всего было убрано 210 металлических гаражей. Коммунальные службы после этих мероприятий проводят комплексную зачистку территории от образовавшегося мусора.