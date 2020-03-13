Кудрово, Ленинградская область, , 14:13 — REGNUM В Ленинградской области выявлен первый случай заболевания новым видом коронавирусной инфекции. Жительница областного города Кудрово, который вплотную примыкает к Петербургу, вернулась из Италии и почувствовала недомогание. Сейчас она госпитализирована в больницу, сообщает 13 марта пресс-служба областной администрации.

Диагноз пациентки уже официально подтвердили, у жительницы Кудрово Всеволожского района Ленобласти обнаружена коронавирусная инфекция.

«Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В ближайшее время санитарные службы и сотрудники ЖКХ проведут дезинфекционные мероприятия в подъезде, где проживает заболевшая женщина.

Напомним, ранее в Петербурге официально подтвердились два случая болезни — у студента-итальянца и петербурженки, приехавшей из Италии.

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