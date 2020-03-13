Токио, , 14:10 — REGNUM Дополнение Iceborne для игры Monster Hunter World «отгрузили» (имеются и поставки в магазины, и продажи цифровых изданий) тиражом в пять миллионов копий. Об этом разработчики из Capcom сообщают на своём официальном сайте 13 марта.

Представители Capcom также отметили, что их мобильная ролевая игра Monster Hunter: Riders преодолела отметку в три миллиона скачиваний. Компания планирует поддерживать высокую планку качества франшизы, в том числе и скорым выходом кино-экранизации — её премьера запланирована на осень 2020 года.

Напомним, Monster Hunter World — это ролевой экшен, в котором игроки охотятся на огромных доисторических чудовищ. Его релиз состоялся в 2017 году.

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