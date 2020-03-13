Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM В Ростовской области в 2019 году ликвидировали 1,5 тыс. свалок. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной административной инспекции 13 марта.

Отмечается, что образование свалочных очагов провоцирует дефицит мусорных контейнеров, а также неудовлетворительное содержание прилегающей к мусорным площадкам территорий. В настоящее время на Дону неликвидированными остаются 204 очага.

Всего за год за непринятие оперативных мер по надлежащему содержанию территории составлено более 6,6 тыс. протоколов на сумму 35,5 млн рублей.