Йошкар-Ола, , 14:10 — REGNUM В Марий Эл ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывами до 16−21 м/с. Ухудшение погодных условий может произойти в ближайшие часы, предупреждает управление МЧС по республике.

Согласно данным Гидрометцентра России, температура воздуха на территории региона будет постепенно снижаться. В период с 14 по 18 марта в ночные часы столбики термометров опустятся до — 1°C… — 5 °C. Самая низкая дневная температура воздуха ожидается в понедельник, 16 марта — до 2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне также в республике наблюдался сильный порывистый ветер. Спасатели предупреждают, что при неблагоприятных погодных условиях нужно быть особенно внимательными и острожными, не оставлять детей без присмотра, машины лучше не парковать около деревьев и неукреплённых конструкций. Также особую осторожность стоит проявлять при обращении с огнём.