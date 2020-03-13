Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Французская авиакомпания AirFrance отменила все рейсы из Петербурга в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявляют представители перевозчика в социальных сетях.

«Рейсы из Санкт-Петербурга отменены до 30 апреля», — говорится в сообщении.

Пассажирам предлагают самостоятельно перенести полет на новые даты либо вернуть деньги через раздел «Мои брони» на сайте компании. В этом случае, даже если билеты были невозвратными, деньги вернутся на банковскую карту в течение месяца.

Кроме того, пока не затронуты московские рейсы AirFrance, в связи с чем клиенты могут поменять аэропорт вылета.

Пассажирам рассылают уведомления об отмене рейсов и вариантах поведения. Как долго в итоге продлится запрет, в компании сказать затрудняются.

«На данный момент действует такое ограничение, но ситуация меняется стремительно», — добавляют представители AirFrance.

Накануне стало известно, что и немецкий перевозчик Lufthansa приостановил полеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Москву и Петербург на неопределенный срок. Рейсы из Москвы в Берлин пока не затронуты запретом.