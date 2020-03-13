Москва, 13 марта 2020, 13:34 — REGNUM В Москве началась разработка строительной площадки будущего инфекционного центра. Об этом сообщил 13 марта вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.
Заместитель мэра пояснил, что сейчас идёт строительство подъездных путей и завершаются геологические изыскания. Кроме того, московские власти прорабатывают необходимую документацию.
Медицинский центр появится в Новой Москве на территории площадью 43 гектара.
Бочкарёв отметил, что перед началом строительства власти города изучили опыт строительства подобных объектов в Китае.
«Это будет один из самых современных медицинских центров, оснащенный всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи», — заявил вице-мэр.