Москва, , 13:34 — REGNUM В Москве началась разработка строительной площадки будущего инфекционного центра. Об этом сообщил 13 марта вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Заместитель мэра пояснил, что сейчас идёт строительство подъездных путей и завершаются геологические изыскания. Кроме того, московские власти прорабатывают необходимую документацию.

Медицинский центр появится в Новой Москве на территории площадью 43 гектара.

Бочкарёв отметил, что перед началом строительства власти города изучили опыт строительства подобных объектов в Китае.

«Это будет один из самых современных медицинских центров, оснащенный всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи», — заявил вице-мэр.