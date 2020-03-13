Пермь, , 13:27 — REGNUM В лицее № 9 Перми выявлено нарушение законодательства об образовании. Об этом сообщает краевая прокуратура по итогам проверки, которая последовала после скандала, связанного с поборами и травлей третьеклассника.

По данным ведомства, в программно-методическое обеспечение лицея включён учебник по математике для третьих классов (автор Л. Г. Петерсен), который внесен в основную общеобразовательную программу начального общего образования на 2019−2020 учебный год. Однако на начало года в библиотеке числилось только 30 учебников.

В результате 112 учебников пришлось покупать родителям учеников. В дальнейшем учебные книги были переданы на основании договоров дарения лицею. В ведомстве указали, что такой подход нарушает права детей на бесплатное образование.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес начальника департамента образования администрации Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицей оказался в центре скандала из-за заявления отца третьеклассника о поборах и травле сына. Служебная проверка подтвердила наличие конфликта. В качестве психологической помощи мальчику предложен отдых в санатории. По итогам проверки выговор решили объявить завучу и заместителю директора по начальной школе. Такое решение вызвало недоумение со стороны заместителя председателя правительства региона Антона Клепикова, который заявил, что после выявленных грубых нарушений директор образовательного учреждения должна быть уволена.

Начальник департамента образования города Людмила Серикова 12 марта сообщила, что в департамент приходил отец мальчика и в течение двух часов шел заговор о состоянии ребёнка, ставшего жертвой конфликта, а также о ситуации, сложившейся в лицее. «С целью нормализации обстановки в лицее № 9 я все больше прихожу к выводу о необходимости увольнения директора», — отметила Серикова.

На что последовала реакции директора Ирины Горбуновой, которая подчеркнула, что чиновники ее отстраняли от работы, чтобы разрешить ситуацию наилучшим образом. «А сейчас я должна ответить за ваши попытки, которые оказывается ни к чему не привели?» — адресовала она вопрос Сериковой.

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