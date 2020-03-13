Барнаул, , 13:25 — REGNUM В Алтайское краевое законодательное собрание поступил законопроект о выплатах для «детей войны». Как сообщает пресс-служба алтайского губернатора, в случае его принятия в региональном парламенте, очередное заседание которого должно состоятся 26 марта, уже с апреля 2020 года единовременную денежную выплату в размере 2000 рублей получат около 130 тысяч жителей региона.

«Это жители края, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года», — пояснил губернатор Виктор Томенко.

В официальном сообщении по этому поводу также отмечено, что ранее к губернатору поступали многочисленные обращения о поддержке детей войны от общественных организаций, ветеранских объединений и политических партий, в том числе непарламентских.

Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов («Справедливая Россия») полагает, что данная инициатива стала своеобразным ответом на обращение депутата Государственной Думы, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором он как раз и предложил рассмотреть возможность единовременной выплаты «детям войны» ко Дню Победы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, такое обращение было направлено главе региона в середине февраля 2020 года. Тогда алтайские эсэры назвали несправедливым то обстоятельство, что ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получат к 75-летию Великой Победы приличные суммы, а «дети войны» — совсем ничего. Поэтому они вышли с предложением их поддержать и произвести из краевого бюджета единовременную денежную выплату. Аналогичная выплата производилась алтайским «детям войны» и по случаю 70-летия кликой Победы.

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