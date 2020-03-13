Волгоград, , 13:26 — REGNUM Уголовное дело в отношении пассажира поезда «Волгоград — Москва» возбуждено в Волгограде, сообщили 13 марта в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ. 32-летний мужчина оскорбил полицейских и угрожал им насилием.

В конце февраля 2020 года пассажир поезда № 15/16 сообщением «Волгоград — Москва — Волгоград» приставал к попутчикам, нецензурно ругался, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В вагон вызвали представителей власти, которых мужчина обозвал и пытался ударить. За свои действия теперь ему придётся ответить по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Следователи закрепляют доказательную базу, расследование уголовного дела продолжается.