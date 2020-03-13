Москва, , 13:18 — REGNUM Российский лоукостер «Победа» в связи с коронавирусом временно приостанавливает полеты в Чехию и Словакию, сообщает 13 марта пресс-служба авиакомпании

Так, в Чехию полеты приостанавливаются с 18 марта по 11 апреля, а в Словакию с 13 по 28 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 13 марта ввела временное ограничение на пассажирские авиаперевозки на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики, а также в обратном направлении.

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