Чебоксары, , 13:10 — REGNUM В администрации Чебоксар организована рабочая группа по формированию предложения о присвоении чувашской столице почетного звания «Город трудовой доблести». В городе начался сбор документов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Структурные подразделения, районы, музеи, архивы подключились к сбору документов, подтверждающих подвиг чебоксарцев в годы Великой Отечественной войны. Сбор документов организован и на республиканском уровне по поручению врио главы Чувашии Олега Николаева.

В мэрии сформирована рабочая группа, которая занимается поиском «примеров, характеризующих вклад местных предприятий и жителей столицы в победу на фронте». Также определяются площадки для сбора подписей чебоксарцев в поддержку присвоения городу почётного звания.

«Возможно, 22 апреля, в день голосования по поправкам в Конституцию, чебоксарцы и другие жители республики смогут выразить свое мнение по поводу присвоения городу почётного звания», — говорится в сообщении.

В мэрии отмечают, что от предприятий и общественных объединений поступают предложения принять участие в федеральной инициативе. В их числе — Чебоксарский электроаппаратный завод, созданный в 1941 году на базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик». Тогда станки выгрузили в чистом поле, на окраине города, а уже 8 декабря 1941 года завод выдал первые изделия для танков и самолетов, морскую аппаратуру, реле. За успешное выполнение задания правительства по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Чапаевский завод, в годы войны известный как завод по производству боеприпасов под номером 320, оснащал дзоты и другие оборонительные сооружения Сурского рубежа. Чебоксарский ликеро-водочный завод в годы войны выпускал «коктейли Молотова».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области и Удмуртии идёт сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» Ульяновску и Ижевску, Прикамье рассматривает в качестве возможных претендентов три города. Пензенская область выдвинет Пензу, Татария — Казань, Нижегородская область — Нижний Новгород.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин внес законопроект, которым предлагается установить в нашей стране почетное звание «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы», обеспечив «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях» и проявив «массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 — 1945 годах.

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