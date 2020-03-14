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Война. Хроника 1941−1945 гг. Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 14 марта: в 1943 года гитлеровцы окружили Харьков, в 1944 году Красная армия на Украине освободила более 300 населённых пунктов.

О ходе боёв на Проскуровском направлении сообщалось на страницах газеты «Красная звезда». Неприятель оказывал сильное сопротивление и предпринимал частные контратаки. Отразив вражеские контратаки, наши войска причинили врагу серьезный урон в живой силе и технике и заняли несколько населённых пунктов.

«Клин наших войск, нависший над позициями врага, раздался вширь и ещё больше приблизился к наиболее важным объектам немецкой обороны». (газета «Красная звезда» от 15 марта 1944 года)

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